Gerze'de Hıdırellez ve Güreş Şenliği

30.05.2026 17:07
Sinop'un Gerze ilçesi Yakadibi köyünde düzenlenen Hıdırellez ve Karakucak Güreş Şenliği'nde güreş müsabakaları yapıldı, yöresel yemekler ikram edildi ve şehitler için dua edildi. Vali ve milletvekili vatandaşların bayramını kutladı.

İlçeye bağlı Yakadibi köyünde gerçekleştirilen şenlikte, sporcular yapılan güreş müsabakalarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Katılımcılara yöresel yemeklerinde ikram edildiği şenlikte, şehitler için dua edildi.

Şenliğe katılan Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, vatandaşların bayramını kutladı.

Yakadibi Köyü Muhtarı İbrahim Altun ise şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hıdırellez, Kültür, Güncel, Gerze, Sinop, Son Dakika

