Sinop'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 57 AR 255 plakalı otomobil, Sinop- Samsun kara yolu Ordu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan N.G'ye (65) çarptı.
Ağır yaralanan N.G, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer kazada ise M.Ü'nün kullandığı 57 AAL 862 plakalı kamyonet, Sinop- Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kamyonette bulunan M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta iki trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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