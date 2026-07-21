Sinop'ta İlk Yardım Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Sinop'ta İlk Yardım Eğitimi Başladı

Sinop\'ta İlk Yardım Eğitimi Başladı
21.07.2026 10:44
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Sinop'ta sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik ilk yardım eğitimi süreci devam ediyor.

Sinop'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan "İlk Yardım Eğitim Programı" ile vatandaşlara ve sağlık personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, AA muhabirine, 2 gün süren 16 saatlik ilk yardım eğitim programı kapsamında verilen teorik ve pratik eğitimin ardından yazılı sınav ve uygulamada başarı gösterenlerin "İlk yardımcı" sertifikası almaya hak kazandığını söyledi.

Sağlıkçı olmayan ancak bu eğitimi alarak sertifikalandırılan ilk yardımcıların herhangi bir acil durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kişiler olarak hayat kurtarıcı müdahaleleri gerçekleştirebildiğini vurgulayan Arslan, eğitimlerin hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de özel sektördeki ruhsatlı ilk yardım eğitim merkezleri tarafından verildiğini anlattı.

Kamuda bu hizmeti ücretsiz sunduklarını, özel sektörün ise bakanlığın belirlediği fiyat tarifesi üzerinden ücretli eğitim verdiğini belirten Arslan, "Ağır işlerin yapıldığı iş yerlerinde her 10 kişiden, hafif işlerin yapıldığı yerlerde ise her 20 kişiden birinin ilk yardım eğitimi alması zorunludur. Bunun yanı sıra vatandaşlar kendi istekleriyle başvuruda bulunarak da bu eğitimi alabiliyor. Belirli bir başvuru sayısına ulaşıldığında eğitim planlanarak vatandaşlarımıza ilk yardım eğitimi sertifikasını kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Sinop, Son Dakika

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