Sinop'ta Kaçak Avlanan 81 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Kaçak Avlanan 81 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop'ta yapılan denetimlerde, Çaylıoğlu köyündeki balıkçı barınağında kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığı ele geçirildi. Kaçak avcılara idari para cezası uygulanırken, el konulan balıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

13.06.2024 15:09
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Sinop'ta kaçak olarak avlanan 81 kalkan balığı ele geçirildi.

Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, Çaylıoğlu köyündeki balıkçı barınağını denetledi.

Denetimde, bir araçta, 15 Nisan-15 Haziran'da avlanması yasak 81 kalkan balığı bulundu.

Kaçak yollarla avlanan balıkçılara idari para cezası uygulandı.

El konulan balıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Sinop, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kaçak Avlanan 81 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Kaçak Avlanan 81 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika
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