Sinop'ta Kaçak Yolla Avlanan 340 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Kaçak Yolla Avlanan 340 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop\'ta Kaçak Yolla Avlanan 340 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü açıklarında kaçak yolla kalkan balığı avlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bir balıkçı teknesinde yapılan aramada 340 kalkan balığı ele geçirildi. Kaçak avlanan balıkçılara idari para cezası uygulanırken, balıklar Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

28.04.2024 15:07
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Sinop'ta Sahil Güvenlik ekiplerince kaçak olarak avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü açıklarında kaçak yolla kalkan balığı avlandığı ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, bölgede yasak olmasına rağmen kaçak yolla avcılık yaptığı tespit edilen bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Ekiplerin aramalarında, teknede 340 kalkan balığı ele geçirildi.

Kaçak yolla avlanan balıkçıklara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına ise el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen balıklar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güzelkent, Türkeli, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kaçak Yolla Avlanan 340 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Kaçak Yolla Avlanan 340 Kalkan Balığı Ele Geçirildi - Son Dakika
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