Sinop'ta kar nedeniyle 20 köy yolu kapandı, 44 yerleşim yerine elektrik verilemiyor

Sinop'ta kar sebebiyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı, 44 yerleşim yerine elektrik verilemediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarımızı ulaşıma açık tutmak ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyen köylerimizde enerji arzının yeniden sağlanması amacıyla YEDAŞ ekiplerimiz tarafından arıza tespit ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."