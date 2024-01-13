Sinop\'ta kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

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Sinop'ta il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Gerze ve Türkeli ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.
Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda kar temizliği gerçekleştirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de yol güzergahlarında tedbir alınarak sürücülere kış lastiği uyarısında bulunuldu.
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