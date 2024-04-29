Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta Kitap Günleri Etkinliği Düzenlendi

Sinop\'ta Kitap Günleri Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta, Valilik koordinesinde düzenlenen 'Kitap Günleri Etkinliği'ne vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte binlerce kitap okuyucularla buluşturuldu. Koru Yayıncılık Şirketi Yönetim Kurulu Müdürü Köksal Altın, etkinliğin ticari bir zihniyetten uzak olduğunu ve kitap okuma alışkanlığını toplumda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinliğin bir sonraki durağı ise Artvin olacak.

29.04.2024 16:37
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Sinop'ta, "Kitap Günleri Etkinliği" düzenlendi.

Valilik koordinesinde 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Koru Yayıncılık Şirketi Yönetim Kurulu Müdürü Köksal Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un eğitimli ve okumayı seven bir halk kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında çeşitli yayınevleriyle birlikte binlerce kitabı okuyucularla buluşturduklarını belirten Altın, şöyle konuştu:

"Sinop Valiliği ve destek veren müdürlüklerin teşviki ile öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız etkinlik alanına gelerek her yaşa hitap eden kitaplarla buluşuyor. Öğrenciler ve vatandaşların kitap günlerine olan ilgisi oldukça fazla. Onun için Sinop'ta kitap etkinliğinin geleneksel hale gelmesi lazım. Bizim bu tür etkinliklerde ticari bir zihniyetimiz yok. Kitapları vatandaşlarımızın ayağına kadar getirip kitap okuma alışkanlığını toplumda her kesime kazandırmak istiyoruz. Bizim tüm gayretimiz bu yönde."

Altın, etkinliğinin bir sonraki durağının ise Artvin olacağı kaydetti.

Kaynak: AA

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