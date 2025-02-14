Sinop\'ta Kötü Hava Balık Fiyatlarını Yükseltiyor

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Karadeniz'de bir süredir etkili olan kötü hava koşulları, Sinop'ta hem balık avcılığını hem de fiyatları olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta, olumsuz seyreden hava koşullarına bağlı olarak avlanan balık miktarında azalma yaşanıyor.

Kentte balıkçılar tarafından avlanan istavritin kilogramı 150, mezgit 200, hamsi 250, barbunya ise 400 liradan tüketiciyle buluşuyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 10 gündür kar yağışı ve sağanağın yanı sıra rüzgarın da etkili olduğunu söyledi.

Hava muhalefetinin balık avcılığını da etkilediğini vurgulayan Ünlü, "Avcılık azalınca doğal olarak fiyatlar da arttı. Bu süreç biraz daha devam edecek gibi gözüküyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun ise balık fiyatlarında yaşanan yükselişin tamamen hava şartlarına bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Balık az, tezgahlarımızda mezgit, istavrit, hamsi var. Mezgit 100 liraydı ama rüzgar nedeniyle fiyatı 200 liraya çıktı. Hamsi 250 lira, onun fiyatı da çıkıyor. Haftaya da hava kötü, balık yine az olur, belki tezgahlarda hiç balık olmayabilir." diye konuştu.