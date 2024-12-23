Sinop'ta Kuvvetli Fırtına Uyarısı

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Sinop Valiliğince vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte 24 Aralık Salı günü rüzgarın saatteki hızının 70 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Salı günü Sinop'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına 70-90 kilometre şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."