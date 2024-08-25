Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sinop\'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sinop'ta sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

25.08.2024 09:16
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Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika

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