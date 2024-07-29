Sinop'ta Meslek Lisesi Mezunu Gamze Uygun, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni Birincilikle Bitirdi

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Sinop'ta meslek lisesinden mezun olan Gamze Uygun, azimle çalışıp kazandığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirip hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde konuşan 23 yaşındaki Uygun, hayatının en anlamlı ve gurur dolu anlarından birini yaşadığını belirtti.

Öğrenim hayatı boyunca hırsla, büyük çaba ve özveriyle çalışarak fakülteyi birincilikle tamamlamış olmaktan dolayı büyük onur duyduğunu dile getiren Uygun, "Herkesin bir hikayesi var elbette, benim hikayemi değiştiren şey ise çok inanmaktı. Her şey yolunda gitmedi, yollar çiçeklerle dolu değildi ama ben bugünü kalbimle istedim." ifadesini kullandı.

Uygun, dedesinin ihmalkarlık nedeniyle vefat etmesinin ardından annesinin küçük yaştan itibaren zorluklar yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukluğu çalınmış annemin gözlerindeki yaş dinsin isterdim. Hayalimdi hukuk okuyup kimsenin sormadığı hesabı ben soracaktım, böyle başladı hikayem ama dedim ya her şey yolunda gitmedi. Hukuk okumak için çıktığım bu yolda her zaman başarılı olamadım, tökezledim, ümitsizliğe düştüm. Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayallerime daha yakın olan Adalet Bölümü ile eğitimime devam ettim. Meslek Lisesi'nden mezun olduğumda hukuk okuma isteğimi bile dile getirmeye çekinir olmuştum.

Üniversite sınavından aldığım sonuç da hayallerime çok uzaktı ama benim hikayem meslek lisesinden mezun olup 432 bin sıralamayla mezuna kaldığım gün bitmedi. Çalıştım, daha çok çalıştım 432 bin olan sıralamamı 1 sene içerisinde 21 bine çekerek Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Her koşulda yanımda olan, bana inanmaktan vazgeçmeyen, elimi bir an olsun bırakmayan annem Hanife Uygun'a çok teşekkür ederim."

Üniversitede okurken babasının kansere yakalandığını öğrendiğini, bu haberden sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Okuluma devam edip etmeme kararını vermek üzereyken babama söz vermiştim. Ben okulumu bitirecektim, o da bu hastalığı yenecekti. Kalbim babam, sana verdiğim sözü tuttum. Desteğini her zaman hissettiğim, bana yılmadan, pes etmeden devam etmeyi öğreten, arkamda dağ olan babam Cemal Uygun'a çok teşekkür ederim. Kendine inanmak, kendi kaderini çizmenin ilk adımıdır."

"Gözlerimde yaşlarla izledim kızımın konuşmasını"

Anne Hanife Uygun ise ikinci çocuğu Gamze'nin inatçı, hırslı, azimli, aklına koyduğunu yapan, yolundan dönmeyen, doğrusunun peşini bırakmayan kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

Hukuk Fakültesi'nin Gamze'nin hayali olduğundan bahseden anne Uygun, "Bugün hayali olan Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirdi. Gözlerimde yaşlarla izledim kızımın konuşmasını. Biliyorum ki çok zorlandı, çok yoruldu, çok emek verdi, büyük mücadeleler vererek bitirdi. Gamze benim güçlü kızım, kalbi kendisinden büyük kızım, bugün bize en büyük hediye, yolu açık olsun, onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al ise konuşmayı dinlerken gözlerinin dolduğunu belirterek, "Müthiş inanmışlık ve azmin başarısı... Hayat zorluklarla dolu ve öğrencimiz bu zorlukları tek tek aşarak bugünlere gelmiş. Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren değerli mezunumuz Avukat Gamze Uygun'u ve ailesini tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamında ve iş hayatında kendisine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.