Sinop'ta midye çiftliklerinde yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta midye çiftliklerinde yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı yapıldı

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Sinop\'ta midye çiftliklerinde yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı yapıldı
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Sinop'ta kurulu midye çiftliklerinde bu yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, modern yöntemlerle verimliliği artırmaya devam ettiklerini, midyenin doğal filtreleme özelliğiyle su kalitesine de katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin önemli su ürünleri üretim merkezlerinden Sinop'ta, bu yılın 9 ayında 182 ton midye hasadı gerçekleştirildi.

Karadeniz'in midye üretim üssü olarak kabul edilen kentte, ülkenin su ürünleri alanındaki ihracat hedeflerine katkı sunmaya yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Karadeniz sularında sürdürülen midye yetiştiriciliği kapsamında, kentte kurulu çiftliklerde bu yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Genç, gazetecilere, su ürünleri yetiştiriciliğini modern yöntemlerle geliştirerek, üretimde verimliliği artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Midyenin ekonomik değerinin yanı sıra doğal filtreleme özelliğiyle su kalitesine de önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Genç, "Sinop ülkemizin önemli su üretim üslerinden bir tanesidir. Modern üretim alanları ile her geçen yıl üretimde verimliliği artırmaya da devam etmektedir. Bu kapsamda kentimizde yılın geride kalan 9 aylık diliminde 182 ton midye hasadı yapılmıştır." diye konuştu.

Genç, Sinop olarak su ürünleri alanında ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta midye çiftliklerinde yılın ilk 9 ayında 182 ton midye hasadı yapıldı - Son Dakika
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