Sinop'ta Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası İl Seçmeleri Düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde minikler kuraş il seçmesi düzenlendi.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası il seçmeleri Gerze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
İl seçmesine kent merkezi, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinden 41 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporcular 6-8 Ağustos tarihinde Yalova'da yapılacak şampiyonada Sinop'u temsil edecek.
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