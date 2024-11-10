Sinop\'ta Motosiklet-Otomobil Kazası

Sinop'ta otomobille, motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Melih K. idaresindeki 57 ACE 621 plakalı motosiklet, kent merkezi Ada Mahallesi'nde karşı yönden gelen Göksal D'nin kullandığı 57 AAB 234 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melih K. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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