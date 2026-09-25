Sinop\'ta narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sinop'ta narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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