Sinop'ta öğrencilere Karadeniz'in geleceği için çevre bilinci kazandırılıyor

Sinop'ta hayata geçirilen "Herkes İçin Karadeniz Farkındalığı" projesi kapsamında yapılan farklı etkinliklerle öğrencilere temiz deniz, temiz gelecek bilinci aşılanıyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Hümeyra Yener'in yaptığı proje, Karadeniz'in geleceğini, bugünün gençleriyle koruma altına almayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde Karadeniz'in kirliliğe bağlı olarak karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla öğrenciler tarafından sahil temizliği, deney ve gözlem gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerin yanı sıra ayrıca okul yönetimince oluşturulan atölyelerde sahillerden toplanan atıklardan öğrenciler tarafından vazo, çerçeve ve çeşitli süs eşyaları yapılarak geri dönüşümün önemine değiniliyor.

Hümeyra Yener, AA muhabirine, çocukların özellikle kıyı temizliği etkinlikleri sırasında gördükleri manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Özellikle denize ve çevreye bırakılan plastik atıkların çocukların bir hayli dikkatini çektiğini anlatan Yener, "Projemizin temel amacı Karadeniz'in geleceğini, bugünün gençleriyle koruma altına almak. Bunu bir Karadeniz kalkanı projesi gibi düşünün. Çaba sarf ediyoruz, bu çaba da farkındalık çabası." dedi.

"Kıyılarımız gerçekten atıklarla dolu ve büyük çoğunluğu da plastik"

Karadeniz'in sadece bir manzaradan ibaret olmadığını aktaran Yener, şöyle konuştu:

"Biz gençlerimizin bir bilinç kazanmalarını istiyoruz. Karadeniz'in sadece manzara olmadığını, yazın sadece yüzülüp, rahatlanan bir ortam olmadığını, yaşayan canlı bir varlık olduğunu bunun bilincine varmalarını istiyoruz. Bu projeyi yürütürken Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerden de ortaklarımız var. Onlarla birlikte de çalışmalar yürütüyoruz. İlk odak noktamız ise plastik kirliliği ve biyo çeşitlilik kaybıydı. Bunları araştırdık. O nedenle kıyı temizliği etkinlikleriyle başladık projemize ve her defasında hayal kırıklığına uğradık. Çünkü kıyılarımız gerçekten çöp, atıklarla dolu ve büyük çoğunluğu da plastik."

Projenin ikinci aşamasında plastik atıkların doğaya verdiği zararlara ilişkin öğrencilere sunumlar yapıldığını ve buna karşı ne gibi tedbirler alınması gerektiğine dair bilgilendirme faaliyetleri yürütüldüğünü dile getiren Yener, proje kapsamında öğrencilerin ayrıca fen bilgisi öğretmenleri gözetiminde su örnekleri üzerinde deneyler yaparak PH değerlerine baktıklarını kaydetti.

"Ellerini taşın altına koyuyorlar"

Yener, çocukların daha temiz bir gelecek adına ellerini taşına altına koyduklarını ve bunun da kendilerini gelecek adına umutlandırdığını belirterek, "İlk başlarda çevrede gördükleri atıkları belki çok umursamıyorlardı ama Karadeniz'deki canlıların kaybını öğrendikçe, midyelerin denizi temizlemek için ne kadar çaba sarf ettiklerini öğrendiklerinde dediler ki 'Biz kirletmemeliyiz, biz aslında çevreyi korumalı, kirletmemeliyiz.' En azından bu bilinci, bu fikri kazandırmak bizim için büyük bir amaçtı. Zaten adı üzerinde bir farkındalık projesi. Umarım gelecekte de bunu devam ettirtebilirler ve çevrelerini koruyan, kirletmeyen bireyler olurlar." ifadesini kullandı.

Projede yer alan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Ecem Yaş ise kıyı temizliği sırasında gördüklerinin kendilerini çok üzdüğünü vurgulayarak, "Bu proje sayesinde öğretmenimiz bizi bazı yerlere götürüyor. Kıyı temizliği yapıyoruz. Ama ne kadar temizlesek de öbür gün yine aynı şekilde buluyoruz. Bence çevremizi temiz tutmalıyız. Yani oturuyoruz, yediğimiz, içtiğimiz şeyleri bir poşete koyup çöpe atmak zor olmamalı." dedi.