Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya 6 öğretmen katıldı ve yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren öğretmenlere altın ile katılım belgesi takdim edildi. Kaymakam Enver Yılmaz da etkinliğe katılarak dereceye giren öğretmenleri tebrik etti ve başarılar diledi.

03.06.2024 16:29
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Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğretmen katıldı.

Öğretmenlerce yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğretmenlere altın ile katılım belgesi takdim edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA

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