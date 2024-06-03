Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenler arası yemek yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 6 öğretmen katıldı.

Öğretmenlerce yapılan çeşitli yemekler Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hasibe Yazıt başkanlığındaki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren öğretmenlere altın ile katılım belgesi takdim edildi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz da dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.