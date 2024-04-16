Sinop\'ta okul çevrelerinde emniyet denetimi yapıldı

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Sinop'ta emniyet ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Valilikten açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma kapsamında okul çevrelerinde 40 ekip 133 personelinin katımıyla denetim yapıldı.

Bu kapsamda 91 okul çevresinde uygulama yapan ekipler, metruk binalar, iş yerleri ile park ve bahçelerde kontrol gerçekleştirdi.

Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan denetimde bir öğrenci servis aracı sürücüsüne 1506 lira cezai işlem uygulandı.