Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gerze'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor, yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Dereköy köyü Derecuma mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Sinop ve Gerze belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve çevreye yayılma ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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