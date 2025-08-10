Sinop'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
Sinop'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Sinop\'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
10.08.2025 13:00
Durağan'daki orman yangınına 6 hava aracı ve 225 personelle müdahale ediliyor, köy tahliye edildi.

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangınının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Özarslan, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 6 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personelle müdahale ettiklerini söyledi.

Vali Özarslan, yangına dünden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğünün araçları ve personeli başta olmak üzere AFAD, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait araç ve insan kaynağıyla kesintisiz müdahale ettiklerini anlattı.

Yangının örtü altı yangınına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, "Yangının direnci ve kuvveti azalmıştır. Yakın bir zamanda şartlar değişmediği sürece, herhangi bir aşırı rüzgar olmadığı sürece yangını kısa süre içinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Tahliye edilen Köklen köyündeki vatandaşlara teşekkür eden Özarslan, şunları kaydetti:

"Bize çok yardımcı oldular. Tahliyelerini dün gerçekleştirmiştik. 39'unu kamu kurumlarımızı pansiyonlarında misafir ettik. Sağ olsunlar, kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu anda tehlike geçmiş durumda. Kendilerini tekrar hanelerine kavuşturacağız. Özellikle iyi niyetle yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Görüldüğü gibi sahada kesintisiz havadan karadan mücadelemiz devam etmekte. Sahada mücadele eden bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza minnettarlığımı ve gönüllü katılan köylülerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar."

Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları uyaran Özarslan, "Vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj vermek isterim, 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi eğitmemiz lazım, farkındalık yaratmamız lazım, birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Orman varlığı bizim en büyük zenginliğimiz. Bunu korumamız lazım. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özarslan, "Konuyu derinlemesine araştıracaklar. Yakın bir zamanda da neticeye ulaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınında 100 haneli Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiş, köydeki 65 kişiden 39'u Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerleri ise yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Mustafa Özarslan, Yerel Haberler, Durağan, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Sinop, Son Dakika

