Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bir evin çatısına sıçradı. Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan ve bir evin çatısı zarar gördü.

18.07.2024 17:41
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Sinop'ta otluk alanda çıkan ve bir evin çatısına sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Özlem Konutları Poyraz Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve bir evin çatısına sıçrayan yangına Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan ve bir evin çatısı zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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