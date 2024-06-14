Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Özcan idaresindeki 61 DZ 381 plakalı otomobil, Uzunçay mevkisinde bahçeye devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan eşi Havva Elif ve çocukları Halil Mert Özcan'ın yanı sıra, bahçesindeki sebzelerini sulayan Seher Sapancı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sapancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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