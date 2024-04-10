Sinop\'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programları düzenlendi

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Sinop'ta, Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programları düzelendi.

Sinop Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin sergilendiği en özel günler olduğunu belirterek, "Huzur adası Sinop'ta Ramazan Bayramı'nın getirdiği kardeşlik ve huzur ortamının değerini bilerek her daim iyiye ve güzele yönelmeliyiz. Bayramın vesilesiyle anne ve babalarımızı ziyaret ederken yetimleri, öksüzleri, yaşlıları ve şehit ailelerini de ziyaret ederek gönüllerini almayı unutmamalıyız." dedi.

Boyabat ilçesinde ise Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Maviş, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde yapılan yerel seçimlerde göreve seçilen tüm yöneticileri kutladı.

Milletin iradesinin sandıkta tecelli ettiğini vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"Millet, sandıkta söyleyeceği sözü söylemiştir. Millete hizmetten daha büyük bir şeref yoktur. Onun için hep beraber geçmişteki siyasi tartışmaları bir kenara bırakarak önümüze bakacak, kol kola girerek Boyabat'ımız için ne gerekiyorsa yapacağız. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, muhtarlarımıza seçilen bütün hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah her birine hayırlı hizmetler nasip etsin. Cenabıhak bizlere fırsat ve imkan verdiği sürece bu şehre hizmet edeceğiz."