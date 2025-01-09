Sinop\'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

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Sinop'ta ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız tüfek ve tabanca bulunduranların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçe merkezinde farklı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.