Sinop'ta sanayi sitesinde çıkan yangında, bir iş yeri ve depo kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap ev üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bir işletmeye ait depoya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesi ile ilçe belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), belediyelere ait iş makineleri, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının işletmelerin yoğun olduğu bir bölgede çıktığını söyledi.
Tüm ekiplerin yangını söndürmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Ayhan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bu arada Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner olay yerine gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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