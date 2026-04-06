Sinop\'ta Sis Bulutları Dronla Görüntülendi

Sinop'ta Karadeniz sahil yolu üzerinde oluşan sis bulutları dronla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinde oluşan sis, Karadeniz sahil yolunun Türkeli ilçesi güzergahında etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgede, Karadeniz'in üzeri kısmen sisle kaplandı.
Yeşille mavinin buluştuğu bölgede güzel manzara oluşturan sis bulutu, bir süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
