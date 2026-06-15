Sinop'ta Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Sinop\'ta Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
15.06.2026 16:36
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Sinop'ta düzenlenen Karadeniz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, 170 firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Bir hafta sürecek fuarda tarım teknolojilerinin yanı sıra inşaat ve mobilya gibi sektörler de yer alıyor. Vali Vekili Bulat, fuarın Sinop'un potansiyelini ortaya çıkaracağını belirtti.

Sinop'ta "Karadeniz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı" törenle kapılarını ziyaretçilere açıldı.

Sinop Belediyesi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları ve Proaktif Fuarcılık işbirliğiyle Örsan Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara 170 firma katıldı.

Bir hafta açık kalacak fuarda tarım, gıda ve hayvancılık teknolojilerinin yanı sıra inşaat, yapı, mobilya, ev tekstili ve hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteren firmalar da stant açtı. Kamu kurumları da kurdukları stantlarda çiftçilere çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açılış töreninde konuşan Vali Vekili Ali Osman Bulat, Sinop'un ilk kez tarım ve hayvancılık fuarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fuarların sadece bir tanıtım ve reklam etkinlikleri organizasyonları olmadığını vurgulayan Bulat, düzlenen bu fuarla Sinop'un tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin ortaya çıkacağına inandıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun en temel ögelerden birinin de üretim ve istihdam olduğuna dikkati çeken Bulat, şöyle konuştu:

"Fuarlar sadece bir tanıtım, reklam etkinlikleri organizasyonları değil. Bu birçok iş birliğinin kurulacağı, yeni fırsatların ortaya çıkacağı büyük bir organizasyon. Sinop bereketli toprakları, gelişen hayvancılık sektörü ile bu potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. ?Bu fuar ile bu potansiyel ortaya çıkacaktır. Diğer illere, şehirlere açılacak, hatta inşallah dünyaya açılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda en temel ögelerden biri de üretimin ve istihdamın yüzyılıdır. İşte burada üretim ve istihdamı, bu vizyonu somut hale dönüştüğü bir fuarı gerçekleştiriyoruz."

?Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ise kentin ekonomik, ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklere her zaman destek olduklarını dile getirdi.

Bu tür organizasyonların içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Akbaş, "Bu fuar, yalnızca ürünlerin gösterildiği, ürünlerin insanlarla buluşturduğu yer değil, iş insanlarının, üretenlerin ve tüketenlerin bir araya geldiği, ticari potansiyele destek verecek, ticari potansiyeli artıracak oluşumlardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, fuar katılımcıların hizmetine açıldı.

Vali Vekili Bulat ve beraberindeki heyet açılışın ardından fuar alanını gezdi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Tarım, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika

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