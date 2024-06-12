Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü defnedildi - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü defnedildi

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Ender Çoraklı, Boyabat ilçesinde defnedildi. Çoraklı için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan hastane başhekimi, Çoraklı'nın mesai süreleri içerisinde aidiyet duygusu içerisinde çalıştığını ve hayat kurtarmak için canla başla hizmet verdiğini belirtti. Çoraklı'nın cenazesi Korucuk köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

12.06.2024 13:01
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Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü Boyabat ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Ender Çoraklı için görev yaptığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çoraklı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Hükümet Konağı önüne getirildi.

Törende konuşan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz, Çoraklı'nın 16 yıldır hastanelerinde görev yaptığını söyledi.

Yaşanan elim kazayla çok değerli bir çalışma arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Merhum Çoraklı, mesai süreleri içerisinde aidiyet duygusu içerisinde çalıştı. Görev süresi boyunca hayat kurtarmak için baş şoför olarak devletine milletine canla başla hizmet verdi. Ender abi çalıştığı süre içinde kimsenin kalbini kırmadı. Son derece kibar, iyilik dolu, hastalara, mesai arkadaşlarına yardım için koşuşturan Ender abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çoraklı'nın cenazesi Korucuk köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Çoraklı'nın yakınları ile Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2'si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden ambulans sürücüsü defnedildi - Son Dakika

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