Sinop'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutlandı

10.04.2026 15:53
Sinop'un Gerze, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı törenlerle kutlandı.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Doğansoy, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini fedakarca sürdürdüklerini ifade etti.

Ayancık

Ayancık'ta, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören İlçe Emniyet Müdürü Vekili Pınar Yurtseven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yurtseven, polislik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

Toplumun huzur ve güvenliği için polislerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiğini aktaran Yurtseven, "Görevlerini büyük özveriyle sürdüren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Uğurcan Yeltekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Yeltekin ve beraberindekiler Kaymakam Fatih Rüştü Ünal'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
