Sinop\'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı kutlandı

Sinop'un Gerze, Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı törenlerle kutlandı.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Doğansoy, Türk Polis Teşkilatının 181 yıllık köklü geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini fedakarca sürdürdüklerini ifade etti.

Ayancık

Ayancık'ta, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören İlçe Emniyet Müdürü Vekili Pınar Yurtseven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yurtseven, polislik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini dile getirdi.

Toplumun huzur ve güvenliği için polislerin gece gündüz görev yapmaya devam ettiğini aktaran Yurtseven, "Görevlerini büyük özveriyle sürdüren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.

Saraydüzü

Saraydüzü ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde yapılan törende, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Uğurcan Yeltekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Yeltekin ve beraberindekiler Kaymakam Fatih Rüştü Ünal'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.