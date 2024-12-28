Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.