Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Sinop'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve Boyabat ilçesinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 82 gram uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.