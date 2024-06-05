Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Sinop\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 43,9 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

05.06.2024 21:29
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 43,9 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik, Boyabat, Sinop, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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