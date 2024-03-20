Sinop'ta 2020 yılında Saraydüzü ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 322,7 hektarlık alan yeniden ağaçlandırılıyor.
Sinop Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla yanan bölgede şu ana kadar 5 bin 300 kilogram kozalak tohumu toprakla buluşturuldu.
Tohum ekimi yapılmasına rağmen başarının sağlanamadığı alanlarda ise ekiplerce makine ile teras yapılarak fidan dikimleri gerçekleştiriliyor.
Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bölge Müdürlüklerinin görev sahası içinde son 10 yılda 238 orman yangınının meydana geldiğini vurgulayan Kanbur, bu yangınlardan bir tanesinin de 2020 yılında Saraydüzü ilçesi Karatepe mevkisinde yaşandığını aktardı.
Orman yangınlarının yüzde 95'i insan eliyle ve ihmal sonucu
Bu yangın sonucu 322,7 hektar alanın zarar gördüğüne işaret eden Kanbur, şöyle konuştu:
"Orman Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde son on yılda 238 orman yangını meydana gelmiş olup, toplam 632,7 hektar alan zarar görmüştür. Yine 2023 yılında 22 orman yangını sonucunda 12,33 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. 2024 yılı içerisinde ise şu ana kadar 7 orman yangını olmuş, 2,95 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Orman yangınlarımızın yüzde 95'i insan eliyle ve ihmal sonucu ortaya çıkmıştır. Yanan orman alanları anayasal güvece altında olup, orman yangını sonucunda yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılarak hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamamaktadır."
Saraydüzü Günışık Orman İşletme Şefi Yusuf Uğur Sözen ise Karatepe mevkisindeki yangında zarar gören ormanlık alanda yapılan çalışmaları anlattı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta yangın sonucu zarar gören ormanlık alan yeniden ağaçlandırılıyor - Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini vurgulayarak, her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrı yapacaklarını duyurdu. Mandal, Türkiye'nin bilim ve teknolojiye odaklanan 2024-2028 Kalkınma Planı'nın önemine değinerek, bu plan çerçevesinde ülkenin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı ve yüksek teknoloji üreten bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, TÜBİTAK'ın öğrencilere sunduğu imkanlar arasında yurt dışı yarışma masraflarının karşılanması ve TEKNOFEST atölyelerinin her üniversitede açılması da yer alacak.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün muhtar adayı olduğu belirtildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?