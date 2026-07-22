Sinop açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta Yaralı Gemici Kurtarıldı - Son Dakika
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