Sinop'ta Yatırım Teşvik Sistemi Toplantısı

Sinop'ta, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğinde Sinop TSO binasında düzenlenen toplantıda, KUZKA Sinop İl Koordinatörü Halil İbrahim Kırlı tarafından katılımcılara vergi indirimleri, SGK teşvikleri, yeşil ve dijital dönüşüm, enerji, hayvancılık, ve seracılık alanlardaki yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi aktarıldı.

Katılımcılara, yeni sistemin sunduğu destek unsurları, başvuru süreçleri ve bölgesel yatırım fırsatlarına yönelikte bilgiler de verilen toplantıya Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ile iş dünyası temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.