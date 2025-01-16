Sinop'ta yeni Adalet Sarayı binası inşa edilecek

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kentte inşa edilecek yeni Adalet Sarayı binasının 2025 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, binanın inşa sürecinin 2025 yılı içinde başlayacağını belirtti.

Yeni Adalet Sarayı binasının kente hayırlı olması dileğinde bulunan Maviş, şunları kaydetti:

"Proje ihalesi aralık ayında yapılan Sinop Adalet Sarayı'nın 2025 yılı yatırım programına alınması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu süreçte bizlere sağladıkları katkı ve destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olsun."