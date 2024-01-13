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Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı

Sinop'un Ayancık ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye çıktı. Yoğun kar nedeniyle 71 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Sinop\'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışı
13.01.2024 - 14:15,
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Sinop'un Ayancık ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Yağışın ardından kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı.

Yoğun karın etkili olduğu yüksek kesimlerde 71 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmaların ardından kapalı köy yolu sayısı 5'e düştü.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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