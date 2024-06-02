Sinop'un Boyabat ilçesinde köy muhtarı motosiklet kazası geçirdi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde köy muhtarı motosiklet kazası geçirdi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde köy muhtarı motosiklet kazası geçirdi

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Daylı köyünün muhtarı Hakan Demircan'ın (37) kullandığı motosiklet, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve devrildi. Kazada ağır yaralanan Demircan, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

02.06.2024 11:13
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, motosikleti devrilen köy muhtarı ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Daylı köyünün muhtarı Hakan Demircan'ın (37) kullandığı motosiklet, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Demircan, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Demircan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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