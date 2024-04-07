Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolasıyla şehitler için mevlit okutuldu.
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programda, şehit polisler için dua edilerek mevlit okundu. Programa ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Sinop'un Dikmen ilçesinde Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı tespit edilen binaya jandarma tarafından yapılan baskında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilere 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Operasyonda, horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli, horozu bulunan toplam 17 kişi ile kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, terazi ve 36 adet sahipli horoz ele geçirildi. Şüphelilere adli ve idari işlemler uygulandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Jandarma ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun yarın da artması bekleniyor.
Muş'un Varto ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından 420 kişiye giyim ve gıda yardımı yapıldı. Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrası ile 7 mahallesinde maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim kolileri teslim edildi. Ayrıca ramazan ayı içerisinde 130 aileye genel merkezden gönderilen iki bin TL nakit yardımı yapıldı. Toplamda 420 aile Kızılay yardımından faydalandı. Yardımlar ramazandan sonra da devam edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup etti. Manisa BBSK, maçın sonunda 56-44 önde girdiği 3. periyottan galibiyetle ayrıldı.
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