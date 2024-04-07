Sinop'un Dikmen ilçesinde Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Sinop'un Dikmen ilçesinde Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sinop\'un Dikmen ilçesinde Polis Teşkilatı\'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu. Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

07.04.2024 14:15
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Sinop'un Dikmen ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolasıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Dikmen İlçe Emniyet Müdürlüğünce Merkez Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programda, şehit polisler için dua edilerek mevlit okundu. Programa ilçe protokolü, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Dikmen ilçesinde Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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