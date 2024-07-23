Sinop'un Durağan ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ve çantasında arama gerçekleştirildi.
Aramada, 56,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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