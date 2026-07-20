Sinop'un En Güzel Cami Bahçeleri Seçildi - Son Dakika
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Sinop'un En Güzel Cami Bahçeleri Seçildi

20.07.2026 18:54
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Sinop'ta 100 camide görevli 119 din görevlisine başarı belgeleri verildi, Abalı Köyü Camisi seçildi.

Sinop Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinesinde hayata geçirilen "Sinop'un En Güzel Cami Bahçelerini Seçiyoruz Projesi" kapsamında başarılı bulunan 100 camide görev yapan 119 din görevlisine başarı belgesi verildi.

İl ve ilçe müftülüklerince oluşturulan komisyonların belirlenen kriterler doğrultusunda yaptığı değerlendirmelerde, 100 puan üzerinden 85 ve üzeri puan alan 100 camide görev yapan 119 din görevlisi ödüllendirildi.

Proje kapsamında, Abalı Köyü Soğucak Mahallesi Camisi, ilin en güzel camisi seçildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, camilerin Türk-İslam medeniyetinde yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın merkezi konumunda bulunduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli kurumlardan biri olduğunu belirten Özarslan, din görevlilerinin fedakar çalışmalarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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