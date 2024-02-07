Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Sinop\'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Belören köyü Kadı Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangın, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda bacadan hasar meydana geldi.

07.02.2024 11:48
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belören köyü Kadı Mahallesi'ndeki bir evin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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