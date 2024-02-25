Sinop'un Gerze ilçesinde Şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde Şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı

Sinop\'un Gerze ilçesinde Şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı şubat ayında, vatandaşlar ilçe sahilinde vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı. Bisiklet sürme, piknik yapma, yürüyüş ve parklarda eğlenme gibi aktivitelerle kış güneşinin keyfini çıkaran ilçe sakinleri, hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyredeceğini öğrendi.

25.02.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
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Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.

Hava sıcaklığının 13 dereceyi bulduğu ilçede bazı vatandaşlar, ilçe sahilinde vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri liman bölgesinde bisiklet sürdü, ailecek piknik, yürüyüş yaparak kış güneşini değerlendirdi.

Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.

Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sinop'un Gerze ilçesinde Şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı - Son Dakika
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