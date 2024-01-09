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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, basın mensuplarıyla buluştu

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sinop'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taşdemir, yaptığı sunumda gazetecilerin toplumun aydınlanmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, basın mensuplarına teşekkür etti ve başarılar diledi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, basın mensuplarıyla buluştu
09.01.2024 - 16:43,
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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte basın mensuplarıyla buluşan Taşdemir, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yürüttükleri projelere yönelikte sunum yaparak bilgi paylaşan Taşdemir, gazetecilerin her konuda doğru bilgileri paylaşarak toplumun aydınlanmasında katkı sağladıklarını söyledi.

Taşdemir, Sinop basınının yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Basın mensupları toplumun sesidir. Bunu yaparken ortaya koyduğunuz özveriyi seyretmek, bizim için büyük gurur kaynağıdır. Bu vesileyle demokrasimize sunduğunuz katıklar için sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü basınımız her konuda olduğu gibi demokrasimizin gelişmesinde de önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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