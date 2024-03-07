Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

07.03.2024 17:52
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özarslan, beraberindeki heyetle, ilçedeki Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada öğrencilere melodika hediye eden Özarslan, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Özarslan, şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un da ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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