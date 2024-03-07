Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Özarslan, beraberindeki heyetle, ilçedeki Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.
Burada öğrencilere melodika hediye eden Özarslan, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.
Esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Özarslan, şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un da ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
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