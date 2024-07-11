Sinop Valisi Mustafa Özarslan, FETÖ\'nün darbe girişiminde yaralanan Zekeriya Yaşar\'ı ziyaret etti

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişiminde yaralanan Zekeriya Yaşar'ı ziyaret etti.

Yaşar'ı Durağan ilçesindeki evinde ziyaret eden Özarslan'a Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş eşlik etti.

Yaşar ve ailesiyle sohbet eden Özarslan, ülke olarak tüm şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Devlet olarak her daim gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını vurgulayan Özarslan, "Milletimiz ve devletimiz şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Devlet olarak her daim yanınızda olacağız. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve bütün gazilerimize minnettarız." dedi.

Özarslan, ziyarette gazi Yaşar'a Türk bayrağı hediye etti.