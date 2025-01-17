Sinopec\'ten Fuling Petrol Sahası\'na Yeni Kuyular

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CHONGQİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi olan Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grubu), çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling Kaya Petrolü Sahası'nda bu yıl 15 yeni kuyu faaliyete geçtiğini ve günlük petrol üretim hacminin 600.000 metreküp arttığını bildirdi.

Yeni kuyuların eklenmesiyle Fuling Petrol Sahası mevcut olarak günde 25 milyon metreküpün üzerinde kaya petrolü üretiyor. Söz konusu üretim yaklaşık 50 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

1 trilyon metreküpü aşan kanıtlanmış kaya petrolü rezervlerine sahip olan Fuling Petrol Sahası 2024 yılında yıllık üretimi 8,5 milyar metreküpü aştı.

Çin'in 2014 yılında ticari geliştirmeye başlayan ilk büyük ölçekli kaya petrolü sahası olan Fuling Petrol Sahası, Çin'deki Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla şehir için temiz bir enerji kaynağı haline geldi.