Sinopec ve Aramco'dan Yanbu Rafinerisi Genişlemesi

RİYAD, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Sinopec şirketi ile Suudi Arabistan'ın Saudi Aramco şirketi, yüksek kaliteli petrokimya ürünlerine yönelik artan küresel talebi karşılamak amacıyla Yanbu Rafinerisi ortak girişimini genişletme konusunda bir çerçeve anlaşması imzaladı.

Salı günü Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Yanbu Rafinerisi Genişletme Projesi'yle yıllık 1,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip bir etilen tesisi ve yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip bir aromatik bileşenler ünitesi kurulacak. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada proje kapsamında mevcut altyapıdan yararlanılarak rafinaj ve petrokimya operasyonları arasındaki entegrasyonun derinleştirileceği belirtildi.

Planlanan iyileştirmelerin, Suudi Arabistan'ın sanayi üretimini çeşitlendirme çabalarını desteklemesi ve rafinerinin küresel düzeyde özel kimyasal ve polimer tedarikçisi olarak rolünü güçlendirmesi bekleniyor.

Anlaşmanın imza törenine Sinopec Başkanı Zhao Dong ve Saudi Aramco CEO'su Emin Nasır katıldı.

Yanbu Rafinerisi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Sanayi Kenti'nde yer alan bir ortak girişim olarak 2014 yılında faaliyete geçti. Günde 430.000 varil ağır ham petrol işleyen rafineri, küresel pazarlara rafine yakıt ve petrokimyasal tedarik ediyor. 5,2 milyon metrekarelik tesis, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ekonomik reform planı çerçevesinde kilit öneme sahip bir proje olarak öne çıkıyor.