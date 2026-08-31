ŞİÖ: Çin'in İşbirliği Rolü Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ŞİÖ: Çin'in İşbirliği Rolü Vurgulandı

ŞİÖ: Çin\'in İşbirliği Rolü Vurgulandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saidmurodzoda, ŞİÖ'nün 25 yıllık gelişimini ve Çin'in katkılarını anlattı, Tianjin Zirvesi'ni değerlendirdi.

DUŞANBE, 31 Ağustos (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Saidmurodzoda, örgütün kurucu üyelerinden olan Çin'in, ortak gündemi sürekli genişleterek işbirliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Saidmurodzoda, Xinhua'ya verdiği yazılı söyleşide, 2001 yılında kurulan örgütün 25 yıldır kendi istikrarlı kalkınma yolunu izlediğini ifade etti.

Kurucu üyelerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını örgütün kuruluş aşamasında teyit ettiklerini hatırlatan Saidmurodzoda, örgütün ilk bildirgesinde altı kurucu ülkenin liderlerinin hem diğer ülkelerle hem de uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla çeşitli şekillerde yürütülecek diyalog, temas ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini de belirtti.

"Bugün, 25 yıl sonra, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün en başta ilan ettiği hedeflerinden hiçbir zaman sapmadığını kesin olarak söyleyebiliriz" diyen Saidmurodzoda, toprak, nüfus ve ekonomik potansiyel açısından örgütün dünyanın en büyük bölgeler arası örgütü konumuna geldiğini vurguladı.

Çin'in kurucu üye olarak oynadığı önemli role vurgu yapan Saidmurodzoda, Çin'in örgütün kalkınmasına sürekli katkı sağladığını dile getirdi.

Saidmurodzoda, dönem başkanlıkları sırasında örgüte önemli katkılarda bulunan Çin'in, bölgesel güvenlik, ticaret ve ekonominin yanı sıra kültür ve insani yardım alanlarında işbirliğinin ilerlemesine yardımcı olduğunu ve örgütün bölgesel ve küresel meselelerdeki rolü ve etkisini güçlendirdiğini ifade etti.

Çin'in dönem başkanlığında 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Tianjin Zirvesi'ne değinen Saidmurodzoda, "Bu zirve, örgütün tarihinde gerçek anlamıyla yeni bir sayfa açmıştır" dedi.

Tianjin Zirvesi'ni diğerlerinden ayıran özelliğin, yüksek verimliliği ve tatbiki çözümler ve somut anlaşmalara odaklanması olduğunu kaydeden Saidmurodzoda, zirvenin sonuçlarının, örgütün uzun vadeli gelişiminde önemli kilometre taşları oluşturduğuna işaret etti.

Saidmurodzoda, zirvede kabul edilen ve 2035'e kadar geçerli olan Shanghai İşbirliği Örgütü Kalkınma Stratejisi'nin önemine dikkat çekerek, stratejiyi önümüzdeki on yıl için bir "yol haritası" ve kapsamlı eylem planı diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİÖ: Çin'in İşbirliği Rolü Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında tutuklu sayısı 3’e yükseldi
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

15:45
Acun Ilıcalı’nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
14:51
Galatasaray’da şok ayrılık Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
14:15
Trump’ın hamlesi yetmedi Kuzey Kore’den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti
14:13
Milli antrenör Funda Bakış’ın öldürüldüğü anlar kamerada
Milli antrenör Funda Bakış'ın öldürüldüğü anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 15:56:38. #7.12#
SON DAKİKA: ŞİÖ: Çin'in İşbirliği Rolü Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement